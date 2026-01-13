El exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Alexis Vega, será baja de cuatro a seis semanas con los Diablos Rojos del Toluca debido a una limpieza articular luego de la lesión que sufrió en octubre pasado en el partido contra los Tuzos del Pachuca.

Por medio de un comunicador compartido en redes sociales, el equipo mexiquense informó la baja del atacate mexicano quien ha hecho trabajo diferenciado desde el término del semestre pasado.

“El Deportivo Toluca informa que nuestro jugador Alexis se le realizará una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico”, se lee. “El tiempo de recuperación estimado es de cuatro a seis semanas. El club estará atento a su progreso y le desea una pronta y exitosa recuperación”, agregaron.

De acuerdo con información de ESPN, se espera que el exjugador de Chivas esté de vuelta para el debut de los Diablos Rojos del Toluca en la CONCACAF Champions Cup, el cual será ante Pumas o San Diego City.

El comunicado de Toluca sobre Alexis Vega.

¿Alexis Vega es duda para el Mundial?

Según la fuente antes mencionada, Alexis Vega estará a punto para disputar el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana. Cabe mencionar que el artillero azteca estuvo sin jugar desde el 27 de octubre del año pasado hasta el 14 de diciembre, cuando entró de cambio en los minutos finales de la Final del Torneo Apertura 2025 contra Tigres y fue clave en la tanda de penales para que los Diablos Rojos del Toluca alzaran su título 12.