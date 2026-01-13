A Chivas le sienta bien jugar en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Y es que la casa de Bravos de Juárez representa una visita positiva para el Club Deportivo Guadalajara, pues desde que el equipo fronterizo inició su andar en la Liga MX nunca ha logrado imponerse como local al Rebaño Sagrado.

La primera vez que estos equipos se midieron por primera vez en el Estadio Olímpico Benito Juárez fue en la Fecha 15 del Torneo Apertura 2019. Aquella vez el conjunto tapatío ganó 1-2 con goles de Jesús Molina y Javier Eduardo López.

Desde entonces se han enfrentado seis veces en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con un saldo de cuatro victorias a favor de Chivas y dos empates, convirtiendo este terreno en uno de los que mejor les ha dado resultados positivos.

Chivas buscará su segunda victoria en el Torneo Clausura 2026.

Por si fuera poco, Bravos de Juárez ha tenido complicaciones para anotarle al Rebaño Sagrado, pues en estos seis duelos que han sostendio en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, el cuadro tapatío nunca ha recibido más de un tanto.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Juárez y Chivas

El partido entre Bravos de Juárez y el Club Deportivo Guadalajara se llevará a cabo este martes 13 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por FOX, Foxone y Azteca Deportes.

Cabe mencionar que para este encuentro Gabriel Milito ya podrá contar con Diego Campillo luego de que octubre pasado causara baja por lesión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo.