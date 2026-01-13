El Club Deportivo Guadalajara derrotó de último minuto a Bravos de Juárez dentro de la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026, con gol de Yael Padilla, quien tenía pocos minutos de haber entrado al campo.

Gracias a este triunfo nuestras Chivas son líderes de la competencia con seis unidades, después de que en su debut en el Torneo Clausura 2026 se impusieran con buen futbol 2-0 a los Tuzos del Pachuca.

Sin embargo, Álvaro Morales demeritó la victoria del Rebaño Sagrado contra Bravos de Juárez, afirmando que ninguna escuadra candidata al título no puede esperarse hasta el minuto 95 para marcar un gol y ganar.

“Un que equipo que “aspira” al título no puede esperar hasta el 95 para marcar un gol y ganar. Así no Chivas, así no“, escribió el polémico periodista de ESPN en su cuenta de X tras finalizar las acciones en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Clausura 2026?

El próximo partido del Club Deportivo Guadalajara será ante los Gallos Blancos del Querétaro el sábado 17 de enero en la cancha del Estadio Akron como parte de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026, a disputarse a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.