El futbol fue justo esta noche en la cancha del FC Juárez, ya que Chivas fue el equipo que más propuso y buscó el triunfo, encontrando su recompensa en el último minuto del partido gracias a una explosiva definición de Yael Padilla.

El Guadalajara fue el equipo que más buscó la portería rival, en donde una desatención gravísimo de la defensiva de los Bravos le abrió la puerta a los tapatíos tras una peinada de Ricardo Marín, dejando al canterano en un mano a mano que ganó gracias a su velocidad.

Yael Padilla aprovechó el espacio abierto y sacó un zurdazo con suavidad para colocar la redonda a segundo poste, dejando sin oportunidad a Sebastián Jurado que se había convertido en el héroe gracias a varias intervenciones cruciales.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro de la jornada 3?

El Guadalajara no tendrá mucho descanso y ahora deberá prepararse para su próximo compromiso en el Clausura 2026 en donde regresarán al Estadio Akron para enfrentarse a Gallos Blancos el próximo sábado 17 de enero en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.