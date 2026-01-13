Chivas es fiel a la idea futbolística que ha implementado Gabriel Milito, por lo que se aferró a atacar constantemente al FC Juárez en todo momento, en donde la jugada más importante la tuvo Brian Gutiérrez en sus botines.
La juventud del Guadalajara fue un factor que fue agotando a los jugadores de los Bravos, en donde poco a poco los tapatíos fueron encontrando los espacios para empezar a inquietar a Sebastián Jurado que se convirtió en el héroe de los fronterizos.
En una jugada fabricada desde un tiro de esquina, Efraín Álvarez mandó un pase retrasado para Richy Ledezma, quien atrajo la marca y habilitó a Brian Gutiérrez, quien sacó un zapatazo que estuvo a punto de meterse a la portería de los norteños.
¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro de la jornada 3?
El Guadalajara no tendrá mucho descanso y ahora deberá prepararse para su próximo compromiso en el Clausura 2026 en donde regresarán al Estadio Akron para enfrentarse a Gallos Blancos el próximo sábado 17 de enero en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.