Chivas tiene muy clara su idea futbolística e intentó explotarla desde el primer tiempo del compromiso contra el FC Juárez, en donde Richy Ledezma desaprovechó la primera jugada de peligro del Rebaño frente a la portería defendida por Sebastián Jurado.

En una jugada en la que el Guadalajara recuperó el esférico desde su área grande, en donde se hizo un desdoble a velocidad con un pase filtrado para Armando González, quien condujo algunos metros y mandó un pase preciso para la llegada de Ledezma, quien impactó defectuosamente la redonda y la mandó a un lado de la portería fronteriza.

Sin embargo, en caso de que el mexico-estadounidense hubiera anotado gol, es altamente probable que la jugada fuera invalidada por una falta que cometió Bryan González en la recuperación de la redonda, previo al contragolpe tapatío.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro de la jornada 3?

El Guadalajara no tendrá mucho descanso y ahora deberá prepararse para su próximo compromiso en el Clausura 2026 en donde regresarán al Estadio Akron para enfrentarse a Gallos Blancos el próximo sábado 17 de enero en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.