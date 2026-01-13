El rendimiento que presumió Chivas en el duelo contra Pachuca en la jornada 1 del Clausura 2026 ha ocasionado que muchos especialistas se deshagan en elogios por el conjunto rojiblanco, en donde Christian Martinoli fue contundente al decir algo que pocos reconocen del Rebaño.

El Guadalajara ha adoptado y dominado por completo la idea futbolística que propone Gabriel Milito, por lo que para el polémico narrador de TV Azteca, un factor crucial del éxito reciente del conjunto tapatío es que posee jugadores importantes en las dos zonas más determinantes del juego: la portería y la delantera.

Martinoli destacó el armado de plantel que se ha realizado en el chiverío, en donde destacó a elementos como Raúl Rangel y Armando González, además de que están rodeados de otros futbolistas de calidad comprobada como Roberto Alvarado o Ángel Sepúlveda.

“Lo importante de Chivas es que tienen un muy buen portero, que ya tiene un centro delantero que hace goles. Que tiene ahí (a Ángel Sepúlveda) para ayudar e incluso podrían jugar juntos.

“Y tiene jugadores con talento en el medio campo, que son destacados como Roberto Alvarado que es de Selección. Es una base interesante y tiene las posiciones más importantes ahora sí cubiertas“, declaró el comentarista en el programa Los Protagonistas.

Tala y Hormiga, con posibilidades de Mundial

Aunque en el Guadalajara hay varios elementos que aún mantienen encendida la posibilidad de jugar la Copa del Mundo del este 2026, sin duda Raúl Rangel tiene casi asegurado su lugar, ya que en todo el proceso ha ido alternando con Luis Ángel Malagón por dicho puesto.

Por su parte, Armando González apenas entró en el radar de Javier Aguirre; sin embargo, su alta cuota goleadora le permite seguir soñando con colarse en la lista final, aunque parece evidente que Raúl Jiménez y Santiago Giménez tendrían sus puestos asegurados.