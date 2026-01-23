En una charla llena de ironía y dardos, Christian Martinoli y el Doctor García analizaron la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana, con especial atención al papel de Chivas como uno de los principales proveedores de futbolistas. Y como era de esperarse, el América terminó siendo el blanco favorito de las burlas del narrador.

Primero fue el Doctor García quien puso en duda la narrativa de que Chivas “pone ocho jugadores”, al considerar que esa idea está exagerada por la ausencia de los jugadores que militan en Europa, y que el Guadalajara no es, por ende, el proveedor del Tri.

Sin embargo, reconoció que en esta convocatoria sí hay una presencia importante de rojiblancos y comparó la situación con otros clubes como Tigres, que perdería a elementos clave como Diego Lainez y Ozziel Herrera, además de señalar que varios extranjeros de la Liga MX ni siquiera entran en la ecuación por sus selecciones.

Por su parte, Martinoli fue más enfático en defender al Rebaño, asegurando que Chivas “anda muy bien” y que eso explica la cantidad de jugadores convocados por Javier Aguirre. En ese contexto, respaldó la inclusión de futbolistas como Alexis Vega, aun admitiendo que llegaría “medio condicionado” por su estado físico y la falta de otros extremos derechos naturales.

Martinoli se burla del América: “Primero que metan un pinche gol”

Pero el momento más picante llegó cuando tocó hablar del América. “No sé cuánto es el América, pero primero que metan un pinche gol y ya vemos que va a llamar alguien a la Selección”, lanzó Martinoli entre risas, minimizando el peso de los azulcremas en la convocatoria y recordando su pobre arranque ofensivo en el Clausura 2026.

Martinoli remató su burla con una imagen demoledora tras la caída del América ante Toluca: “¿Cómo terminamos con el tricampeón en Toluca? Devastado. Ya quedó el equipo en la alcantarilla, con las ratas y todo, destrozados. Iban por el tetracampeonato y ¡pum!, en la pista el pinche tobogán… así están, güey”, ironizó Martinoli, dejando claro que, al menos por ahora, Chivas levanta la mano en el Tri mientras el América sigue siendo motivo de burla.