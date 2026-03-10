Hugo Camberos se ha consolidado como uno de los jugadores más prometedores de Chivas en la actualidad. Aunque bajo el mando de Gabriel Milito no ha tenido demasiada actividad, con apenas 19 años es evidente que posee un talento importante y un techo muy alto dentro del futbol profesional. El canterano rojiblanco ya ha despertado interés desde Europa anteriormente, pero ahora podría aparecer un club dispuesto a adelantarse para intentar ficharlo.

La posibilidad surge a partir del inesperado ascenso de Óscar García Junyent dentro del Ajax. El entrenador español había sido contratado inicialmente para dirigir al equipo Sub-20 del club neerlandés, pero tras el despido de Fred Grim terminó siendo promovido al primer equipo. Si logra mantenerse en el cargo hasta el próximo mercado de verano, no sería extraño que buscara talento en Chivas, donde Camberos aparece como uno de los perfiles que mejor conoce.

Hugo Camberos fue titular bajo el mando de Óscar García.

Cabe recordar que fue justamente García Junyent quien debutó a Hugo Camberos en el primer equipo del Guadalajara, siendo además el técnico que más oportunidades le brindó en la cancha durante ese periodo. Bajo su dirección incluso llegó a aparecer como titular en varios encuentros, ya que el estratega español siempre destacó su talento y la capacidad que tiene para cumplir funciones ofensivas dentro del campo. Por ello, no sería extraño que en el verano pudiera existir algún acercamiento para llevarlo al futbol europeo.

Además, el movimiento encajaría perfectamente con la filosofía histórica del Ajax, un club reconocido por fichar jugadores jóvenes, terminar de formarlos y posteriormente venderlos a equipos de mayor jerarquía dentro de Europa. En ese sentido, podría convertirse en una oportunidad muy interesante para Hugo Camberos, quien no solo ha mostrado cualidades con Chivas, sino que también ha destacado a nivel internacional con la Selección Mexicana Sub-20.

Hugo Camberos ha jugado muy poco bajo el mando de Gabriel Milito, esta podría ser su oportunidad

Durante su primer torneo en el primer equipo, bajo el mando de Óscar García Junyent, Hugo Camberos disputó 15 partidos, 10 de ellos como titular, acumulando un total de 873 minutos dentro del campo. Sin embargo, con la llegada de Gabriel Milito el panorama cambió de forma considerable: en el Apertura 2025 participó en siete encuentros y en el torneo actual apenas ha jugado tres, sin iniciar ninguno como titular y sumando únicamente 229 minutos. Este contraste tan marcado podría terminar influyendo en su futuro, especialmente si aparece una oportunidad para buscar nuevos retos en Europa.