El gran momento de Armando González con el Club Deportivo Guadalajara está llamado la atención en el Viejo Continente, pues se dio a conocer que el Borussia Dortmund lo sigue de cerca para reforzar su ataque en la Temporada 2026-2027.

Según el medio alemán BILD, el conjunto de la Bundesliga tiene en carpeta al atacante de Chivas, quien en el Torneo Clausura 2026 registra seis goles, colocándose como el segundo goleador de la campaña, solo por debajo de Joao Pedro.

Apenas a sus 22 años de edad, se ha convertido en ídolo del Rebaño Sagrado, así como una de las nuevas joyas del futbol mexicano, como en su momento lo fue uno de sus “maestros”: Javier “Chicharito” Hernández.

Según la fuente antes mencionada, el Borussia Dortmund buscaría sus servicios después de la Copa del Mundo, la cual será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

En caso de concretarse el fichaje, Armando González tendría una fuerte competencia en la delantera con tres atacantes de peso: Serhou Guirassy, Fábio Silva y Maximilian Beier. Además de su calidad dentro del campo, los tres perciben salarios elevados dentro del club alemán, de acuerdo con el portal especializado Salary Sport.

Armando González es objeto del deseo del Borussia Dortmund.

¿Cuál es la diferencia salarial entre Armando González y los delanteros del Borussia Dortmund?

La diferencia es abismal, con base a la fuente antes mencionada. De acuerdo con Salary Sport, el actual sueldo de Armando “Hormiga” Gozález tras renovar su contrato ronda los 5 millones de pesos al año.

Mientras tanto, el salario de Serhou Guirassy es de 248,729,520 pesos por temporada, siendo uno de los que más gana en el Borussia Dortmund. Por su parte, Fábio Silva percibe 144,377,480 pesos al año, mientras que Maximilian Beier gana 128,653,200 anuales.