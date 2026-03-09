El Guadalajara dejó atrás la victoria ante Atlas por la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX y se prepara para enfrentar a Santos Laguna en el Estadio Akron. De cara al duelo contra los Guerreros repasamos las dos dudas que hoy tiene Chivas y los seis descartados para el próximo partido.

No hay dudas de que Rebaño Sagrado llevó adelante un gran partido en el Estadio Jalisco a pesar de que comenzó abajo en el marcador. Armando González puso el partido en tablas con un tiro de larga distancia, mientras que Ángel Sepúlveda se hizo cargo del segundo penal luego de que la Hormiga haya fallado el primero.

Tras quedarse con los tres puntos, Chivas ya dio vuelta de página tras superar a Atlas y se alista para enfrentar a Santos Laguna. De cara al duelo en el Estadio Akron hay dos jugadores que se encuentran en duda y seis descartados para recibir a los Guerreros.

Gabriel Milito no tendrá Daniel Aguirre. (Foto: IMAGO7)

Entre los futbolistas descartados se encuentran Daniel Aguirre, por quinta amarilla, Luis Romo, por lesión, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda, por nivel, Érick Gutiérrez, discrepancia con el entrenador, y Alan Pulido, indisciplinado. Por otro lado, entre las dudas está Ángel Chávez, quien podría subir de Tapatío ante la suspensión de Dani, y Jonathan Pérez, quien fue convocado para enfrentar a Atlas pero se quedó en la tribuna.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Santos Laguna?

El partido entre Chivas y Santos Laguna se llevará adelante el próximo sábado 14 de marzo a las 17:00 del Centro de México. El partido podrá verse en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.