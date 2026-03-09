El futbolista de 24 años, Arturo Palma, protagonizó una curiosa expulsión este fin de semana durante el partido entre Atlético Morelia y Atlante en la Liga de Expansión MX. La acción ocurrió sobre el cierre de la primera mitad. Palma sujetó de la camiseta a un rival para frenar un contraataque, una infracción que el árbitro sancionó con tarjeta amarilla. Sin embargo, la jugada no terminó ahí.

Molesto con la decisión, el futbolista tomó el balón y lo pateó lejos en señal de reclamo. El silbante no dudó: le mostró una segunda tarjeta amarilla de inmediato, lo que derivó en su expulsión insólita e infantil que dejó a su equipo con diez hombres antes del descanso. La figura de dicho encuentro fue otro ex Chivas, Luis Puente, quien anotó un doblete y pasa un gran momento siendo incluso líder de goleo con seis anotaciones en el certamen.

Tras el encuentro, Palma habló con la prensa para disculparse con los aficionados. “Quisiera pedir una disculpa, primero al equipo y a la afición sobre todo. Sé que es un partido importante y que la afición lo vive con mucha pasión. Me equivoqué, no debí perder la cabeza. Si ven mi carrera, nunca he tenido problemas de indisciplina como tal. Nomás decirle a la afición una disculpa y que no volverá a suceder”, expresó.

Arturo Palma tuvo anteriormente un paso por la cantera del Guadalajara. De hecho, fue uno de los primeros fichajes para Fuerzas Básicas durante la gestión deportiva encabezada por Fernando Hierro y se integró al Tapatío. Aunque formó parte del plantel que conquistó la Liga de Expansión MX, no logró consolidarse ni dar el salto al primer equipo. Posteriormente regresó al Necaxa, donde disputó 14 partidos en Liga MX, antes de recalar en Morelia.