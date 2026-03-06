Isaác Brizuela es uno de los futbolistas más disciplinados y cumplidores que ha tenido Chivas en sus años más recientes, ya que el delantero siempre mostró disposición y compromiso para alcanzar los objetivos de la institución, ganándose el cariño de millones de aficionados rojiblancos.

Sin embargo, su ciclo en el Guadalajara llegó a su fin el pasado mes de diciembre debido a que concluyó su contrato y no existió alguna oferta de renovación por parte de la directiva, por lo que se fue como jugador libre tratando de encontrar acomodo en otro club para continuar con su carrera.

Algunas versiones extraoficiales revelaron que el Conejo sí recibió ofrecimientos para seguir jugando, aunque habrían sido en Liga de Expansión, en donde después de analizarlas habría preferido dejarlas pasar.

La mala noticia para Isaác Brizuela es que este viernes 6 de marzo cerró de forma definitiva el mercado de fichajes en México, ya que al ser jugador libre tenía hasta esa fecha para poderse acomodar con cualquier club en la Liga MX, por lo que al no anunciar algún acuerdo, es un hecho de que se quedará sin jugar en el futbol mexicano.

¿Cuál sería la única alternativa para el Cone Brizuela para seguir jugando?

Pese a que los mercados de varias partes del mundo ya cerraron de forma oficial, la Liga que luce más viable para que el Conejo pueda seguir explorando la posibilidad de mantenerse en activo es la MLS, en donde su ventana de transferencias se cierra en abril.

El retiro, la opción más viable para el Conejo Brizuela

Aunque el propio futbolista no ha hecho algún comentario de forma oficial, ha trascendido que su plan sería confirmar su retiro de las canchas después de no poder contratarse en la Liga MX, aunque habrá que esperar una postura oficial de parte del delantero.