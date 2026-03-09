Toluca iniciará su aventura internacional en el torneo que tanto anhelaban. Y es que tras conquistar el bicampeonato en la Liga MX bajo el mando de Antonio Mohamed, el conjunto “Escarlata” ahora buscará trascender en la Concacaf Champions Cup 2026.

Para el encuentro ante San Diego FC de la Major League Soccer (MLS), donde militó Hirving Lozano, el “Turco” podrá contar con Alexis Vega, exjugador del Club Deportivo Guadalajara, luego de haber regresado a las canchas el pasado 8 de marzo en el juego frente a Bravos de Juárez tras superar una lesión que lo mantuvo fuera de actividad alrededor de tres meses.

No obstante, este lunes 9 de marzo, el atacante mexicano sufrió un percance en la llegada del cuadro mexiquense a San Diego, pues cuando iba por la banqueta después de haber bajado del autobús, chocó con un anuncio.

Y si bien, el accidente no pasó a mayores, la afición del balompié azteca lo tomó a broma, pues esto fue consecuencia a que portaba sus audífonos e iba distraído con su celular, de manera que en el video que compartió Toluca se le vio riéndose.

¿Cuál es el valor actual de Alexis Vega con Toluca?

Tras su salida del Club Deportivo Guadalajara, su valor se volvió a elevar, pues de acuerdo con el sitio Transfermarkt, actualmente está tasado en 9 millones de euros, equivalente a poco más de 184 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.