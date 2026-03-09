América se prepara para el partido de Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup ante Philadelphia Union, por lo que este lunes habló en rueda de prensa Luis Ángel Malagón.

En ella el guardameta del conjunto de las Águilas reconoció que no está en su mejor nivel, luego de que el fin de semana pasado el portero titular frente a los Gallos Blancos del Querétaro fuera Rodolfo Cota, así que la competencia por la titularidad en la Selección Mexicana se pone al rojo vivo.

“Deseo volver a la versión que conocieron de mí. Han pasado muchos factores, pero al final del día la única forma siempre es trabajar. Agradezco a todo lo que es América, al profesor (André Jardine), a mis compañeros, porque son los que siempre están ahí alentando y ayudando”, señaló.

“A veces la vida es así, momentos buenos y malos, pero lo importante es no dejar de creer. En este equipo sabemos lo que significa y siempre vamos en la misma dirección. Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico y directiva por confiar en mí. Sé que estoy en deuda, pero tengo el deseo de volver a mi mejor faceta y sé que, con la ayuda de Dios, así será”, agregó.

Cabe mencionar que Javier Aguirre todavía no tiene claro quién será su arquero titular en el Mundial de 2026, pero el mal momento de Luis Ángel Malagon acerca a Raúl Rangel como el principal portero del TRI.

Sin embargo, el elemento de nuestras Chivas no debe bajar la guardia ya que Guillermo Ochoa espera un error del “Tala” para adueñarse de nuevo de la cabaña del representativo azteca.

Partido contra Portugal será clave para definir el portero titular de la Selección Mexicana

Raoul Ortiz reveló durante el programa “La Última Palabra” de FOX Sports, que el encuentro de la Selección Mexicana frente a Portugal será clave para definir al guardameta titular en el Mundial de 2026.

“Yo tengo entendido que el 28 de marzo va a jugar el “Tala” Rangel, pero por primera vez el “Tala” va a ser titular teniendo a Ochoa en la banca, convocado”.

“Aunque no venga Cristiano, la selección de Portugal es infinitamente superior a México; si el “Tala” no tiene y no demuestra esa jerarquía contra Portugal, Javier Aguirre le puede mover”, agregó.