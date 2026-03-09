Para el Torneo Clausura 2026, Erick Gutiérrez no entró en planes de Gabriel Milito, pero el mediocampista mexicano sigue trabajando en Verde Valle, pues así lo dejó ver en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, el exjugador de los Tuzos del Pachuca y PSV, compartió una historia de sus tachones en una de las canchas del campamento del Club Deportivo Guadalajara.

Si lugar a dudas esto demuestra un gran compromiso del futbolista de 30 años de edad luego de no ser considerado por el estratega argentino a pesar de aparecer registrado en la Liga MX así como Alan Pulido.

De acuerdo con información de Alfredo Olivarez, reportero de Récord, el “Guti” sigue cobrando con normalidad en Chivas, no obstante, trabaja por separado, aunque a veces lo hace con la Sub-21.

Según la fuente antes mencionada, la intención de Erick Gutiérrez es seguir activo, de manera que la directiva del Rebaño Sagrado estaría abierta a escuchar ofertas, no así con Alan Pulido, pues con él se busca rescindir su contrato.

¿Cuál es el valor de Erick Gutiérrez en Chivas?

El valor de Erick Gutiérrez bajó considerablemente, producto de su bajo rendimiento futbolístico. Según el sitio especializado Transfermarkt, su valor actual ronda los 2-5 millones de euros, equivalente a poco más 51 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.