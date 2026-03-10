Chivas se prepara para enfrentar este sábado a Santos Laguna, regresando finalmente al Estadio Akron después de tres partidos consecutivos como visitante. En el papel, el Guadalajara parte como favorito para quedarse con los tres puntos, pero el equipo no puede permitirse caer en exceso de confianza. Además, Gabriel Milito se verá obligado a realizar algunos ajustes en su alineación, lo que podría abrir la puerta a nuevas oportunidades dentro del plantel.
Uno de los cambios obligados tiene que ver con la ausencia de Daniel Aguirre, quien no podrá disputar el encuentro frente a los Guerreros tras acumular cinco tarjetas amarillas. La solución más directa sería colocar en esa posición a jugadores como Gilberto Sepúlveda, Miguel Gómez o Miguel Tapias, pero también existe una alternativa táctica que podría modificar más piezas y terminar dándole la titularidad a Hugo Camberos en una oportunidad muy importante.
Este tipo de movimiento ya se vio en el partido contra Cruz Azul, cuando Camberos ocupó el lugar de Bryan González como carrilero, mientras que el Cotorro retrasó su posición para jugar como defensor central. Si Milito decide repetir una fórmula similar, con Bryan González cubriendo la baja de Aguirre, Camberos podría aparecer desde el inicio por primera vez en el torneo, una situación que le permitiría demostrar desde el arranque el nivel que ha mostrado en los minutos que ha tenido.
El canterano rojiblanco ha comenzado a sumar cada vez más minutos bajo el mando de Gabriel Milito, participando en los encuentros frente a Cruz Azul y Toluca. Sin embargo, volvió a quedarse en la banca durante el Clásico Tapatío ante Atlas, por lo que debe aprovechar cada oportunidad que tenga para ganarse la confianza del entrenador y aspirar a entrar con mayor frecuencia como relevo o incluso consolidarse como titular.
Gabriel Milito no ha terminado de encontrar la posición más conveniente para Hugo Camberos
Una de las razones por las que Hugo Camberos todavía no termina de consolidarse dentro del esquema de Milito tiene que ver con su posición dentro del campo. El joven futbolista ha sido utilizado en diferentes zonas, pero recientemente ha comenzado a aparecer con mayor frecuencia como carrilero. Justamente ese rol podría encajar con el ajuste táctico necesario para cubrir la ausencia de Daniel Aguirre, abriendo una posibilidad interesante para el canterano rojiblanco.