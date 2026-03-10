Chivas ha tenido a lo largo de su historia a varios futbolistas que terminaron convirtiéndose en auténticas leyendas del club, jugadores que no solo destacaron dentro de la cancha, sino que también se ganaron el respeto de la afición por su compromiso con los colores rojiblancos. Uno de los casos más claros es el de Carlos Salcido, quien durante sus dos etapas con el Guadalajara fue una pieza fundamental para el equipo. Sin embargo, recientemente el exdefensor reveló que en algún momento de su carrera incluso fue tentado por el América, el máximo rival del Rebaño Sagrado.

Salcido no mencionó una fecha exacta en la que ocurrió el acercamiento, pero con base en lo que relató y en los movimientos de aquella época, todo apunta a que el intento del América habría ocurrido a inicios de 2013. Según explicó el propio excapitán rojiblanco en el podcast oficial de Chivas, al no concretarse su fichaje con las Águilas, el club azulcrema terminó buscando a Francisco Rodríguez, quien finalmente sí aceptó unirse a sus filas.

“Atlas nunca me buscó, América sí. La prueba esta que después se fue el Maza, fue antes del Maza. Nunca lo había contado”, confesó Salcido.

En ese momento de su carrera, Salcido ya había regresado al futbol mexicano para jugar con Tigres después de su etapa en Europa. Curiosamente, apenas un año después de aquel intento de fichaje por parte del América, el defensor volvió a Chivas. Ese regreso terminaría siendo histórico, pues formó parte de uno de los planteles más exitosos en la historia reciente del Guadalajara, el equipo dirigido por Matías Almeyda que conquistó múltiples campeonatos.

Decisiones como esa son las que muchas veces terminan marcando la diferencia entre ser un futbolista exitoso o convertirse en una verdadera leyenda dentro de un club. Aunque su carrera lo llevó a jugar en distintos equipos, Salcido siempre mantuvo un fuerte vínculo con el Guadalajara y nunca defendió los colores del rival. Incluso regresó en un buen momento deportivo para ser capitán de una de las etapas más gloriosas en la historia reciente de Chivas.

¿Cuántos títulos ganó Carlos Salcido con la camiseta de Chivas?

La trayectoria de Carlos Salcido es una de las más exitosas en la historia del futbol mexicano, y una parte muy importante de esos logros los consiguió con el Guadalajara. Con la camiseta rojiblanca ganó cinco títulos oficiales: una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y la Liga de Campeones de Concacaf. Además, también levantó trofeos con otros clubes, ya que con Tigres conquistó una Liga MX y una Copa MX, mientras que durante su etapa en Europa con el PSV Eindhoven ganó dos títulos de la Eredivisie y una Supercopa de los Países Bajos.