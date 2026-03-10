Raúl Rangel se ha consolidado como uno de los futbolistas de Chivas con presencia constante en la Selección Mexicana, pero lo que todavía está en discusión es si será el portero titular o deberá conformarse con un rol secundario. En los últimos años ha mantenido una competencia muy cerrada con Luis Ángel Malagón por el puesto bajo los tres palos. Sin embargo, recientemente surgieron señalamientos que apuntan a que podría existir incluso una campaña mediática que busca restarle protagonismo dentro del combinado nacional.

Quien expuso esta situación fue el periodista Jesús Bernal, quien señaló que el momento en que comenzaron estas críticas resulta llamativo. Según su análisis, justo cuando Malagón perdió la titularidad incluso en el América, lo que abría una oportunidad para que Rangel se consolidara como el portero principal del Tri, varios espacios en medios comenzaron a impulsar nuevamente la posibilidad de que Guillermo Ochoa retomara la titularidad en la Selección Mexicana.

De acuerdo con Bernal, esta narrativa ha puesto especial atención en los errores de Rangel, mientras que los del propio Ochoa pasan mucho más desapercibidos. El argumento es que los partidos del arquero veterano en la liga de Chipre son más difíciles de seguir, lo que reduce la visibilidad de sus fallas. Además, el periodista considera que el nivel actual de Paco Memo ya no es el mismo que tenía hace cuatro años, cuando era el titular indiscutible del combinado nacional, señalando que ahora luce más lento y con menor capacidad de reacción.

Aun así, es importante señalar que estas declaraciones forman parte de una interpretación periodística y no de un hecho comprobado. Hasta el momento no existen pruebas de una campaña organizada en contra del portero rojiblanco. Lo que sí ha generado debate es que el propio Javier Aguirre ha dejado señales de duda respecto a la portería, ya que incluso en partidos donde Rangel mantiene su arco en cero ha emitido comentarios críticos sobre su desempeño.

Confirman que Guillermo Ochoa regresará a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo

Más allá de si existe o no una campaña mediática, lo que parece prácticamente seguro es que Guillermo Ochoa volverá a aparecer en la convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo, algo que confirmó el periodista David Medrano, quien adelantó que el histórico guardameta será considerado nuevamente por el cuerpo técnico. La incógnita ahora es qué papel le dará Javier Aguirre dentro del equipo, ya que podría tratarse únicamente de un tercer portero, aunque con el historial del Vasco no se puede descartar ningún escenario.