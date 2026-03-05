Si hay un jugador de Chivas que parece tener prácticamente asegurado su lugar en el Mundial de 2026 es Raúl Rangel. Sin embargo, lo que todavía no está definido es si llegará a la Copa del Mundo como titular de la Selección Mexicana, por lo que el arquero rojiblanco sabe que debe competir al máximo en cada partido tanto con el Guadalajara como con el Tri. En esa pelea, su principal rival es el guardameta del América, Luis Ángel Malagón, quien también busca quedarse con el puesto bajo los tres palos.

Raúl Rangel toma la delantera para el Mundial.

Sin embargo, Malagón atraviesa un momento complicado que se ha extendido durante los últimos meses, periodo en el que ha mostrado una baja de nivel y ha cometido errores que le han costado caro a su equipo. El más reciente ocurrió en el duelo ante Juárez, partido que terminó con derrota para el América en el Estadio Ciudad de los Deportes tras una jugada en la que el arquero azulcrema tuvo responsabilidad directa.

Durante los primeros minutos del encuentro de este miércoles, Malagón salió a achicar de manera muy precipitada a un rival, dejando completamente desprotegida su portería. Con un simple pase, el balón llegó a los pies de Jairo Torres, quien quedó solo frente al arco y no perdonó, marcando el gol que puso en ventaja a los Bravos durante gran parte del partido y que finalmente terminó siendo clave para el triunfo 1-2 del conjunto fronterizo.

En contraste, las actuaciones del Tala Rangel tanto con Chivas como con la Selección Mexicana parecen haberle dado ventaja ante los ojos de Javier Aguirre. De hecho, en los últimos tres partidos del Tri el arquero rojiblanco ha sido el titular, por lo que, a menos de 100 días del Mundial, todo apunta a que el guardameta del Guadalajara podría llegar a la Copa del Mundo como el número uno del combinado nacional si mantiene su nivel.

Raúl Rangel parece no terminar de convencer a Javier Aguirre a pesar de sus buenas actuaciones

Aun así, el puesto todavía no está completamente asegurado. A pesar de que Raúl Rangel dejó su portería en cero en el partido entre México e Islandia disputado hace unas semanas, el propio Javier Aguirre reconoció después del encuentro que hubo “dos jugadas que no le gustaron” del arquero rojiblanco.

Este comentario dejó en claro que, aunque el Tala parece tener ventaja en la carrera por la titularidad, todavía debe seguir demostrando su nivel para convencer por completo al cuerpo técnico del Tri. Por lo tanto, la próxima Fecha FIFA podría ser clave para definir quién llegará como titular al Mundial de 2026, algo que el arquero de Chivas espera asegurar para tener una preocupación menos rumbo a la Copa del Mundo.