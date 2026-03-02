Santiago Gimenez se encuentra en la recta final de su recuperación y todo apunta a que su regreso a las canchas está cada vez más cerca, luego de someterse a una intervención quirúrgica en el tobillo derecho el pasado 18 de diciembre, y ha respondido de manera positiva al tratamiento y ya trabaja intensamente para volver a su mejor nivel.

El atacante mexicano avanza firme en su rehabilitación, cumpliendo cada etapa del proceso, lo que ha generado optimismo en su entorno, por lo que ha surgido la pregunta sobre qué pasará con Armando González con la Selección Mexicana cuando el “Bebote” esté de vuelta.

Y es que tanto Santiago Gimenez y Raúl Jiménez tienen su lugar seguro en la Copa del Mundo de 2026, pues son los principales atacantes de Javier Aguirre, así que solo habría un lugar disponible en la delantera del TRI en caso de que el “Vasco” determine contar solo tres elementos al frente.

Ese puesto se lo estaría peleando con Germán Berterame, futbolista del Inter Miami, aunque en estos momentos la “Hormiga” pasa por un mejor momento futbolístico en el Torneo Clausura 2026, pero la experiencia está del lado del argentino naturalizado mexicano.

Armando González no tendría su lugar seguro en el Mundial.

¿Cuántos goles lleva Armando González en el Torneo Clausura 2026?

El buen nivel de Armando González se puede ver reflejado en la tabla de goleo, pues después de ocho fechas disputadas en el Torneo Clausura 2026, registra cinco goles, dos tantos menos que Joao Pedro, quien se ubica en la primera posición.