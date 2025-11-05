Chivas se prepara para enfrentar a Rayados de Monterrey en un duelo clave para cerrar su presencia en la Liguilla del Apertura 2025. El conjunto rojiblanco necesita rescatar al menos un empate si FC Juárez golea a Querétaro por más de cinco goles de diferencia.

En medio de este contexto, Armando González vuelve a coquetear con su presencia en la Selección Mexicana debido a que Santiago Giménez se lesionó. A su vez, Gilberto Sepúlveda sería el reemplazante de Luis Romo ante la Pandilla de Nuevo León, mientras que revelan cuál sería la postura del vestidor ante eventual continuidad de Chicharito Hernández.

Santiago Giménez sería baja en la Selección Mexicana

En las últimas horas Santiago Giménez dio a conocer en redes sociales que va a ser baja en la Selección Mexicana debido a que se debe recuperar de una lesión de su tobillo. Por este motivo se abre una oportunidad única para que Armando González tenga la oportunidad de ser convocado para los amistosos ante Paraguay y Uruguaya de la próxima fecha FIFA.

Gilberto Sepúlveda reemplazaría a Luis Romo

Una de las grandes dudas que dejó el partido ante Pachuca es quién será el reemplazante de Luis Romo para el juego contra Rayados de Monterrey. Según lo informado por Jesús Bernal, Gilberto Sepúlveda se perfila para jugar de titular el sábado porque Miguel Tapias está lesionado.

La postura del vestidor de Chivas con Chicharito Hernández

A lo largo de los últimos meses se ha hablado mucho de la relación entre Chicharito Hernández y el vestidor de Chivas. Según lo informado por Alex Ramírez en su canal de YouTube el plantel tiene muy respecto por el futbolista de 37 años. “Si hicieran una encuesta y que por esta se basara si debería tener continuidad Javier, les aseguro que el 99 por ciento serían positivas: ‘que siga’“, reveló el periodista en su canal de YouTube.