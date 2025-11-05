Ante la desafortunada lesión de Diego Campillo durante el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas, la directiva del Club Deportivo Guadalajara tiene como prioridad reforzar la central para la próxima campaña del máximo circuito del balompié azteca.

Desde que se dio a conocer la gravedad de la lesión del futbolista de 24 años de edad, han sonado varios nombres de jugadores que podrían reemplazarlo, pero de todos ellos el que más podría gustarle a Gabriel Milito es Carlos Salcedo, actual futbolista de Rayados de Monterrey.

Si bien tiene 32 años de edad, sigue siendo uno de los mejores centrales mexicanos, aunque viene saliendo de una dura lesión, por ello es que apenas suma 65 minutos en el Torneo Apertura 2025, pero todos sabemos que tiene calidad de sobra para cargarse en defensa a cualquier equipo de la Liga MX.

Carlos Salcedo podría interesarle a Gabriel Milito

No por nada Javier Aguirre no lo tiene descartado para la próxima Copa del Mundo en dado caso de que uno de sus actuales centrales se lesione o baje su nivel futbolístico, aunque para tenerlo de vuelta, el presidente de Chivas, Amaury Vergara, tendría que soltar varios billetes.

¿Cuánto pediría Monterrey por Carlos Salcedo?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Carlos Salcedo es de 1.2 millones de euros, equivalente a poco más de 25 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podría pedir Rayados de Monterrey por sus servicios.