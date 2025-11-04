Este sábado 8 de noviembre se llevará a cabo el partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Rayados de Monterrey, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025 y la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer quién será el árbitro que impartirá justicia en dicho compromiso.

El elegido es Óscar Mejía García, quien llevó el orden en el Clásico Nacional ante el Club América de la Jornada 8 de la presente campaña, donde nuestras Chivas se metieron al Estadio Ciudad de los Deportes y vencieron 1-2 a los pupilos de André Jardine.

El silbante estará acompañado de Michel Ricardo Espinoza y Óscar Yahir Barriga, como asistente uno y dos, respectivamente, mientras que Abraham de Jesús Quirarte, fungirá como cuarto oficial, por su parte, Erick Yair Miranda y Lizzet Amairany García estarán en el VAR y AVAR.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado buscará en este encuentro sellar su pase directo a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, pues solo una tragedia evitaría ese primer objetivo, ya que la diferencia de goles los favorece en caso de perder y que Bravos de Juárez derrote al Querétaro.

¿A qué hora será el partido entre Chivas y Monterrey?

El partido entre Chivas y Rayados de Monterrey, se celebrará el sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por Amazon Prime.