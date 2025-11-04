El viernes pasado en el Club Deportivo Guadalajara celebraron Halloween, antes de partir al estado de Hidalgo para enfrentar a los Tuzos del Pachuca. No obstante, el único futbolista que no acudió disfrazado fue Javier “Chicharito” Hernández.

El periodista de Mediotiempo, Juan Manuel Figueroa, reveló que esta actitud del atacante mexicano provocó que la directiva de Chivas decidió sancionarlo por no seguir las indicaciones, pero de cara al partido contra Rayados de Monterrey, el comunicador, Jon Barbon, desmitió esta información en su cuenta de X.

“Es normal que si Chivas va bien, algo debe “estar mal” porque pues el hambre es cabrona. Totalmente FALSO que haya alguna sanción para “Chicharito” por el tema de los disfraces”.

Fue salso la nueva sanción a “Chicharito” Hernández.

Cabe mencionar que ese día los futbolistas del Rebaño Sagrado dieron muestra del gran ambiente que se vive gracias al buen cierre que están teniendo, donde se pusieron sus mejores atuendos, excepto el exjugador del Manchester United, Real Madrid, entre otros.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Monterrey?

El compromiso entre el Club Deportivo Guadalajara y Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025, se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México y ser´transmitido por Amazon Prime.