Armando González ha tenido un semestre de ensueño, ya que no solamente se consolidó como el delantero estelar de Chivas, sino que también está peleando por convertirse en el mejor goleador de toda la Liga MX, por lo que en la directiva están dispuestos a remunerarle económicamente ese profesionalismo que ha mostrado.

La Hormiga se mantiene enfocada en el objetivo de conseguir el campeonato de goleo del Apertura 2025, por lo que todo se definirá en la última jornada, en donde tanto el atacante del Guadalajara como Paulinho y Joao Pedro tienen en su cuenta personal 11 dianas.

Sin embargo, en ESPN se ha revelado que la directiva del chiverío ha comenzado a entablar las conversaciones con el representante de Armando González para cerrar el acuerdo de renovación de contrato, en donde las negociaciones las realizarían el mismo Amaury Vergara junto a Alejandro Manzo.

“Diego Yvey sacaba la información de que han comenzado las negociaciones entre el agente de Armando González y la directiva de Chivas para que esta situación pueda caminar por buen puerto.

“Esta decisión es tan importante que el propio dueño, Amaury Vergara y el jefe, Alejandro Manzo, han tomado el tema de esta negociación“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo termina el contrato de Armando González?

Hay que recordar que el canterano rojiblanco renovó contrato antes del Clausura 2024 cuando fue ascendido al primer equipo rojiblanco bajo la tutela de Fernando Gago, además de que al término del Apertura 2024 recibió una mejora salarial por los minutos que participó en dicho semestre.

Sin embargo, el acuerdo actual que tiene el delantero con el Guadalajara concluiría en el mes de diciembre del 2026, por lo que aún hay tiempo para sentarse a negociar su nuevo acuerdo con la escuadra tapatía.