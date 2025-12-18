Chivas es el equipo más grande, popular e importante de todo el futbol mexicano, por lo que no tiene comparación con ningún otro club de la Liga MX y así lo confirmó de una manera sutil el nuevo refuerzo rojiblanco, Ángel Sepúlveda, en donde se olvidó por completo de Cruz Azul.

El Cuate regresó al Guadalajara después de una primera etapa para el olvido en la escuadra rojiblanca en el Apertura 2018 con José Saturnino Cardozo en el banquillo, por lo que ahora regresa con más experiencia y se atrevió a llamar a esta nueva etapa como el reto de su vida, dejando en claro que el Rebaño es mucho más importante que La Máquina.

“Encantado de volver. Sé que es la oportunidad que estuve trabajando todo este tiempo. Sabía que podía llegar algún día y después del esfuerzo y nunca bajar los brazos, nos toca volver a hacer bien las cosas.

“Como el reto de mi vida, el saber que se me da esa segunda oportunidad, el saber que se me da esa segunda oportunidad y de saber que Ángel Sepúlveda puede hacer las cosas bien en Chivas y todo lo que dimensiona eso. Vengo con esa ilusión y estaba listo para este gran reto, disfrutarlo y trabajar día con día para entregar los resultados que todos queremos y poner a Chivas en lo más alto”, declaró a Chivas TV.

¿Cómo fue la primera etapa de Ángel Sepúlveda con Chivas?

El delantero tuvo un pésimo semestre en el Guadalajara debido a la falta de oportunidades por parte del entrenador e inclusive, por la evidente fractura que existía dentro de la institución entre jugadores y directiva, panorama que ha cambiado mucho en la actualidad.

Durante su primer paso como rojiblanco, el Cuate solo participó en 10 partidos entre Liga MX y Copa MX, viendo actividad solamente en 585 minutos en donde solamente pudo anotar un gol.