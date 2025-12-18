La espera por fin terminó y se hizo oficial la incorporación de Ángel Sepúlveda como nuevo futbolista de Chivas de cara al Clausura 2026 después de varias semanas de rumores, fortaleciendo por fin la delantera rojiblanca ante las bajas que se están registrando.

Desde hace varias semanas se filtró que el Cuate estaba muy cerca de volver a enfundarse con la rojiblanca, noticia que el Guadalajara confirmó este jueves a través de unos mensajes en sus redes sociales dándole la bienvenida al Cuate de regreso.

La llegada del delantero de 34 años se suscitó debido a que la escuadra tapatía sufrió múltiples bajas en su ofensiva debido a la salida de Chicharito Hernández, además de que se les está buscando acomodo a otros jugadores como Alan Pulido y Teun Wilke.

Ahora, Ángel Sepúlveda luchará por la titularidad del equipo de Gabriel Milito junto al mejor goleador mexicano del torneo anterior, Armando González, además de un Ricardo Marín con sed de revancha tras ser enviado un año al Puebla.

¿Cuántos goles anotó Ángel Sepúlveda en Cruz Azul?

La realidad es que el Cuate alcanzó su máximo nivel futbolístico con la camiseta celeste, en donde colaboró con 39 goles en total, convirtiéndose en un referente de la afición de La Máquina; sin embargo, tras perder la titularidad decidió probar fortuna en otro club con mayor importancia a nivel nacional e internacional.

¿Por qué Ángel Sepúlveda reportó después con Chivas?

Durante su último año con La Máquina, el ahora delantero de Chivas habría participado en los dos torneos de Liga MX, la Concachampions, la Leagues Cup, la Copa Intercontinental y en verano estuvo en Copa Oro con la Selección Mexicana, por lo que no ha tenido descanso.

Durante todo el año, disputó en total 50 partidos, por lo que en el Guadalajara quieren protegerlo dándole unos días de descanso físico y mental, sobre todo porque recién concluyó su participación en la Intercontinental.