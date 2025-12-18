Hace unos instantes Chivas hizo oficial la llegada de Ángel Sepúlveda como su segundo refuerzo para el Clausura 2026. Horas antes de que se confirme la llegada Carlos Hermosillo realizó un brutal análisis sobre el Cuate al señalar que no le gustó que haya regresado a Guadalajara y que no va a ser titular con Armando González en el equipo.

A lo largo de los últimos días se habló mucho sobre la inminente llegada del atacante de Cruz Azul, ya que con 35 años volverá a tener una nueva oportunidad en el conjunto rojiblanco. Uno de los principales motivos por los que regresa es por haber tenido una gran cuota goleadora en el Apertura 2025, detalles no menor que quiere cubrir Gabriel Milito en el 2026.

La salida de Ángel Sepúlveda de la Máquina Cementera caló hondo en la afición azul porque era un atacante que había aportado su grano de arena para marcar la diferencia. Quien se mostró dolido por su salida y criticó su decisión fue Carlos Hermosillo al marcar que no va a ser titular porque la Hormiga está por delante de él.

Ángel Sepúlveda fue confirmado esta tarde como nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“A mí particularmente, sé que firmó bien y que le fue bien económicamente, pero no me gustó que Sepúlveda haya regresado a Chivas“, expresó la Leyenda de Cruz Azul en Fox Sports. Y agregó: “¿Acá va a jugar? El titular hoy es la Hormiga González, que quedó campeón de goleo. ¿Creen que no va a iniciar al Hormiga?”.

Chivas hizo oficial el regreso de Ángel Sepúlveda

En las últimas horas Chivas oficialmente confirmó la llegada de Ángel Sepúlveda en redes sociales tras realizar ayer pruebas médicas y físicas. “¡BIENVENIDO A CASA, ÁNGEL! A partir de hoy, más de 40 millones de Rojiblancos alentarán tu nombre”, expresaron en las redes sociales del Guadalajara.