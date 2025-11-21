La eliminatoria entre Chivas y Cruz Azul por los cuartos de final del Apertura 2025 promete ser una de las más parejas de la Liguilla, y así lo ve también Carlos Hermosillo, histórico goleador de La Máquina pero con pasado en Guadalajara. En diálogo exclusivo con Rebaño Pasión, el exdelantero analizó el cruce y dejó en claro que, más allá de cómo llegan los equipos, el contexto del torneo cambia por completo en fase final.

Hermosillo destacó que la Liguilla suele borrar cualquier diferencia previa. “Para mí, los partidos de Liguilla, más allá de cómo llegan los equipos, que Cruz Azul en el papel se pueda ver mejor… lo que me quieras decir, la Liguilla para mí es otro torneo completamente diferente”, remarcó. Bajo esa premisa, consideró que el Rebaño llega con argumentos sólidos para competir de igual a igual.

Hermosillo marcó seis goles en 35 partidos con Chivas (Jam Media)

Incluso, el exgoleador valoró especialmente el cierre de torneo del equipo rojiblanco. “Chivas cerró muy bien el torneo, tiene un buen técnico, que ha hecho jugar, le ha cambiado la cara a Chivas, que es lo que yo creo que su visión, su dueño y todos querían”, señaló. Según su opinión, esa transformación hace que la serie no tenga un favorito claro.

Hermosillo se decanta por Cruz Azul

Pese al reconocimiento, Hermosillo no ocultó su cariño y su favoritismo por Cruz Azul. “Jugué en ambas instituciones y, como sabrás, soy más azul de nacimiento que Chiva, pero tengo un gran cariño, un gran respeto por las Chivas”, explicó. Y desde ese sentimiento habló de sus deseos personales.

“Me parece que es un partido muy parejo en todos los sentidos… pero por el cariño y por el amor que le tengo a la institución de Cruz Azul, me parece que Cruz Azul debería, y espero que así sea, pasar a la siguiente ronda”, admitió Hermosillo sobre el duelo más atractivo de los cuartos de final.