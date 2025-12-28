Chivas se prepara para enfrentar a Irapuato en amistoso de preparación para el Clausura 2026 de la Liga MX. Previo al partido reportan que hubo enfrentamientos entre la barra local y la del Rebaño Sagrado en las afueras del Estadio Sergio León Chávez.

No hay dudas de que el Guadalajara es una pasión que mueve multitudes y se especula que son más de 40 millones de fanáticos que siguen partidos a partido al conjunto rojiblanco. Este ha sido uno de los puntos más complicados a controlar por la directiva debido a que hubo peleas en el Estadio Akron.

Esta tarde Chivas tendrá su primer amistoso ante Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez. En la previa al partido Chiva Misteriosa reportó en sus redes sociales enfrentamientos entre la barra del Guadalajara y los Freseros. En el video se puede ver cómo se lanzan objetos y corridas, mientras que segundos más tardes apareció la policía.

¿A qué hora se juega Chivas Irapuato?

Chivas e Irapuato se enfrentan a las 20:00 del Centro de México en el Estadio Sergio León Chávez. El partido se podrá seguir en México bajo la transmisión de ESPN vía televisión, mientras que por streaming en Disney+.