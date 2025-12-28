Chivas disputa su primer amistoso de cara al Clausura 2026 de la Liga MX cuando enfrente a Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez. Para este partido Gabriel Milito no contará con Armando González, Diego Campillo, José Castillo y Fernando González.
Irapuato vs. Chivas: EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso de preparación para el Clausura 2026
Chivas se prepara para enfrentar a Irapuato en el primer amistoso de cara al Clausura 2026. Sigue EN VIVO el duelo de preparación del Guadalajara.
¿Debutan en Chivas vs. Irapuato?
Ante Irapuato no sería extraño que en Chivas se den varios debuts ya que será la primera vez en la que se podrá ver de titular a Francisco Méndez, Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez. A su vez, no sería extraño que ingresa Sergio Aguayo y Jorge Guzmán.
Bronca entre aficionados de Chivas e Irapuato
Reportan que en las afueras del Estadio Sergio León Chávez hubo enfrentamientos entre la barra de Chivas e Irapuato.
¿Chivas vs. Irapuato va por TV abierta?
Lamentablemente el partido no sale por transmisión abierta, pero se podrá ver por ESPN y Disney+. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que sucede en el Estadio Sergio León Chávez.
Así formaría Irapuato
Irapuato formaría con Humberto Hernández, Raúl Sandoval, Elbis Nascimiento, Ricardo Peña, Ventura Alvarado, Juan Rangel, Jeassiel Ruiz, Benjamín Sánchez y Julio Doldán.
¿Cómo formaría Chivas?
Chivas formaría con Raúl Rangel, Richard Ledemza, Daniel Aguirre, Luis Romo, Francisco Méndez, Bryan González, Omar Govea, Samir Inda, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Ángel Sepúlveda.
Cuatro bajas en Chivas
Para el duelo contra Irapuato Chivas no podrá contar con Armando González, Diego Campillo, José Castillo y Fernando González.
BIENVENIDOS A IRAPUATO VS. CHIVAS
Chivashermanos y chivahermanos bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. Hoy nos reencontramos para el primer amistoso que llevará adelante Chivas de cara al Clausura 2026 frente a Irapuato.
