La pelota está lista para volver a rodar y Chivas está preparado para reaparecer en los empastados para encarar su primera prueba de cara al Clausura 2026 cuando visite la cancha del Estadio Sergio León Chávez para medirse al Irapuato.

El Guadalajara tendrá su primer ensayo futbolístico, en donde el timonel Gabriel Milito tendrá la oportunidad de utilizar a sus tres refuerzos para que continúen adaptándose al primer equipo rojiblanco, ya que Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín fueron contemplados para el compromiso contra la Trinca Fresera.

Las expectativas son altas para el chiverío después de lo realizado en el semestre anterior, por lo que se espera que avance directo a la Liguilla e inclusive, sea contendiente al título.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Irapuato por el amistoso previo al Clausura 2026?

El choque entre el Guadalajara e Irapuato se llevará a cabo este domingo 28 de diciembre en la cancha del Estadio Sergio León Chávez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Irapuato?

La transmisión del duelo de preparación correrá a cuenta de ESPN 2, además de la señal de Disney +, por lo que los aficionados de los dos equipos podrán verlo en vivo.