Chivas no solamente quiere abastecerse de jugadores a través de billetazos con la contratación de refuerzos en los mercados de fichajes, sino que para este Clausura 2026 quiere mantener la sangre nueva con elementos destacados de sus fuerzas básicas, en donde dos jugadores ya se habrían ganado su lugar en el primer equipo.

Después de una intensa etapa de pretemporada de playa en Isla de Navidad, el plantel del Guadalajara se esforzó al máximo para tratar de alcanzar la mejor versión física y futbolística; sin embargo, los juveniles se jugaron el llenarle el ojo a Gabriel Milito para recibir una oportunidad en el equipo de Liga MX.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que tanto Francisco Méndez como Sergio Aguayo serían los canteranos que habrían convencido al entrenador argentino de ser ascendidos al primer equipo tras un brillante paso por las fuerzas básicas rojiblancas.

“Las muy buenas impresiones que dejó Francisco Méndez en el técnico Gabriel Milito en la pretemporada y que esto tenía como consecuencia la muy alta probabilidad de que el Pájaro Méndez se integrara al plantel de primer equipo y aparentemente será así. Se quedará con una ficha de primera división.

“También se ha estado buscando otra posición para tratar de completar el cuerpo de delanteros que tendrá el Rebaño para la próxima temporada (…) En Guadalajara había dos alternativas: Sergio Aguayo y Vladimir Moragrega, pero Aguayo le llenó el ojo a todo el mundo y por eso fue invitado a la pretemporada“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Chivas, un equipo plagado de sangre nueva

El Guadalajara se mantiene firme en su convicción de darle el voto de confianza a los juveniles y la prueba es que en los años recientes han debutado jugadores como Raúl Rangel, Miguel Gómez, Diego Campillo, Samir Inda, Hugo Camberos, Yael Padilla, Armando González, Mateo Chávez y hasta Jesús Orozco Chiquete.