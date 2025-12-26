El proyecto de Chivas es claro, buscar ser campeón y tratar de abastecerse lo más posible del talento desde fuerzas básicas, por lo que Gabriel Milito decidió mandar a llamar a varios canteranos para observarlos en la pretemporada, en donde uno habría destacado sobre los demás.

Debido a que en el Guadalajara se está trabajando con cuatro delanteros, se decidió darle la oportunidad a un elemento proveniente de las filiales tapatías, en donde Sergio Aguayo se ganó el voto de confianza y no habría decepcionado durante la etapa de preparación rumbo al Clausura 2026.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que el atacante maravilló a Gabriel Milito por sus capacidades futbolísticas e inclusive por su buena disposición al trabajo.

“Dice la gente que estuvo ahí, que vio la pretemporada completa, que los vio trabajar, pudo darse cuenta que la disposición al trabajo de Sergio Aguayo y lo poco que le pudo ver el técnico, en los ejercicios futbolísticos le llenaron el ojo poderosamente.

“Cuenta la gente que estuvo viendo la pretemporada de cerca, que Aguayo fue una de las sorpresas más agradables que se llevó Gabriel Milito y si no ocurre nada raro, Sergio Aguayo se va a quedar como el cuarto centro delantero”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes serán los otros delanteros de Chivas para el Clausura 2026?

El Guadalajara ya tiene una planificación para la ofensiva, en donde los artilleros serán Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, por lo que era necesario mantener a un atacante de la cantera para que continúe con su proceso, en donde el elegido sería Sergio Aguayo.