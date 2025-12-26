Directiva y cuerpo técnico de Chivas están planificando el próximo Clausura 2026, en donde están conscientes de que podrían estar sufriendo múltiples bajas debido a los llamados a Selección Mexicana, por lo que Gabriel Milito ya tendría en mente varios escenarios.

El Guadalajara tuvo un impresionante cierre de Apertura 2025, en donde muchos jugadores elevaron radicalmente su nivel, por lo que algunos podrían estar en el radar del Tricolor para la gira de comienzos de año y posteriormente, la concentración previa a la Copa del Mundo.

Es por eso que Gabriel Milito ya habría definido su plan para la portería del chiverío, en donde le habría manifestado a Óscar Whalley que él será el portero titular cuando Raúl Rangel se ausente por los llamados a la Selección Mexicana, al menos así lo reveló el comunicador Alejandro Ramírez.

“Consideran en el Guadalajara que por cómo lo ha venido peleando, porque ya tiene mucho tiempo y sabe de qué se trata estar en el conjunto tapatío, saben que es el que la merece y por eso Gabriel Milito le ha dado toda la confianza que deberá aprovechar.

“No hay intención de ir por alguien que esté cubriendo la portería. Estarían con Óscar Whalley sintiéndose seguros (…) En este momento, por lo que le han dicho a Whalley, por lo que ha platicado con el cuerpo técnico, se la estarían jugando con él cuando se vaya el Tala Rangel con la Selección Mexicana“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo llegó Óscar Whalley a Chivas?

El portero mexico-español llegó como solución pensada por Fernando Hierro para Chivas de cara al Apertura 2023 después de ver los múltiples errores de Miguel Jiménez en la portería rojiblanca; sin embargo, Veljko Paunovic decidió rechazarlo y dejarlo en la banca por no ser petición suya.

El cancerbero ha tenido participación solamente en la Concachampions del 2024 y en duelos amistosos, por lo que su debut en la Liga MX sigue como asignatura pendiente, sobre todo cuando se lesionó en el Apertura 2024 cuando se ausentó Raúl Rangel, por lo que no pudo hacer su presentación en el torneo mexicano.

Encuesta ¿Quién debería ser el portero de Chivas cuando se ausente el Tala Rangel? ¿Quién debería ser el portero de Chivas cuando se ausente el Tala Rangel? Óscar Whalley Deberían retener al Dragón García Otro canterano Ya votaron 2 hinchas

¿Quiénes son los jugadores de Chivas que podrían ir a Selección Mexicana?

Elementos como Raúl Rangel, Bryan González, Richy Ledezma, Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando González y hasta Ángel Sepúlveda, se estarían jugando su última carta para el Mundial en este semestre, por lo que podrían ser convocados por Javier Aguirre.