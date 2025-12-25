La inminente salida de Chivas de Érick Gutiérrez ha ocasionado mucha controversia entre los aficionados rojiblancos; sin embargo, habría una razón adicional por la que la directiva del Rebaño tendría una tensa relación con la representante del mediocampista.

Desde hace algunas semanas se ha mencionado que el futbolista ya estaba transferible en la escuadra de Guadalajara, por lo que debido a su alto salario se convirtió en la prioridad de la directiva para encontrarle acomodo en este mercado de fichajes.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que la relación de los dirigentes del chiverío con Mariel Duayhe no era la mejor pese a que hace unos meses era muy buena, principalmente por pedir la contratación de Bruce El-Mesmari, quien resultó un fracaso rotundo.

“Esta mujer que en algún momento ha sido muy querida en el Guadalajara y que hay algunas situaciones que no han gustado en el Guadalajara, especialmente por este golito que les metió con Bruce El-Mesmari.

“Le estaban muy agradecidos con la representante de Guti por traer a Guti, arreglarle el sueldo para que pudiera pagar el Guadalajara y por gestionar con el PSV para que pudiera pagarse en abonos.

“Agradecidos con ella, cuando pidió un favor, había que hacerlo, no quedaba de otra. Fue así que metió el gol de Bruce El-Mesmari (…) Esto también suma para que quisieran a Guti, fuera“, explicó el comunicador

¿Qué ha sido de Bruce El-Mesmari?

El futbolista que llegó como jugador libre no pudo ganarse un lugar en el primer equipo, por lo que fue mandado a préstamo a Querétaro, en donde también pasó de noche, por lo que hace unos días fue anunciado como nuevo refuerzo del Cancún FC de Liga de Expansión, en donde tratará de encontrar regularidad.