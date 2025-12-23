La carrera de un futbolista tiene altas y bajas; sin embargo, un futbolista que recibió muchas oportunidades en varios clubes de la Liga MX, ahora tendrá que buscarse un sitio en la Liga de Expansión para el Clausura 2026 tras fracasar en Chivas.

Bruce El-Mesmari es un mediocampista que llegó como jugador libre como refuerzo al Guadalajara de cara al Apertura 2024 después de un gris paso por el América, desatando la controversia por pasar de una camiseta a otra en poco tiempo.

Sin embargo, tiempo después, se filtró que el fichaje del juvenil mexicano se debió a que la directiva del Rebaño Sagrado le debía “un favor” a la representante de Érick Gutiérrez que facilitó todo para el traspaso desde el PSV, por lo que la directiva rojiblanca le pagó esa cortesía fichando a otro de sus jugadores.

Sin embargo, El-Mesmari pasó de noche al no ser capaz de jugar ni un partido con el primer equipo, teniendo actividad solamente con las fuerzas básicas y en la Liguilla con el Tapatío, escuadra con la que hasta logró proclamarse campeón pese a jugar muy pocos minutos con la filial rojiblanca.

Tras resultar un fracaso para el chiverío, el mediocampista fue enviado al Querétaro a préstamo para el Clausura 2025, en donde tampoco pudo ganarse un lugar, quedando fuera de la institución de cara al Clausura 2026.

¿Qué es ahora de Bruce El-Mesmari?

Tras pasar de noche con los Gallos Blancos, se confirmó que Bruce El-Mesmari pasará a las filas del Cancún FC para el próximo torneo, en donde tratará de alcanzar su mejor versión física y futbolística en búsqueda de una oportunidad para regresar a la Liga MX en un futuro no muy lejano.