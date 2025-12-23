Chivas arrancó fuerte su participación en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 con la contratación de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda; sin embargo, Gabriel Milito y la afición aún esperan la llegada de al menos otro jugador al plantel.

Las semanas siguen transcurriendo y la directiva del Guadalajara no ha podido avanzar en el fichaje de otro futbolista, por lo que los altos mandos ya tendrían definidas las alternativas para poder contratar a otro elemento para el primer equipo.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que en el chiverío no tienen cartera abierta para fichar, por lo que dependerá de que Javier Mier y Alejandro Manzo negocien para reducir el costo de algún jugador que interese en el redil, o en su defecto, recurrir a algún intercambio de jugadores.

“Eduardo Águila en seis millones de dólares, no lo van a comprar, descartémoslo. En esa cifra, no. Si en algún momento, San Luis acepta negociarlo a la baja, la directiva tendrá la obligación de ir con Amaury Vergara y él dirá si le entra.

“El último escenario de esperanza de que tendremos un nuevo refuerzo, tiene que ver con la posibilidad de intercambio“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo podría Chivas obtener dinero para fichajes?

La realidad es que el deseo del Guadalajara es vender a todos los jugadores que no entran en planes para poder capitalizarse; sin embargo, la directiva se conforma con quitarse de encima los salarios de Alan Pulido, Alan Mozo y Érick Gutiérrez, el cual asciende hasta casi los 5 millones de dólares al año.