La directiva de Chivas ya hizo un esfuerzo económico para concretar las contrataciones de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y el regreso de Ricardo Marín; sin embargo, han sido incapaces de encontrarle acomodo a los múltiples jugadores que colocaron como transferibles de cara al Clausura 2026.

Es evidente de que Alan Pulido, Alan Mozo y Érick Gutiérrez son las prioridades para encontrarles acomodo debido al alto salario que percibe cada uno de ellos, situación que precisamente les ha impedido encontrarles un club para el próximo semestre.

Es por eso que el comunicador David Medrano detalló la postura de los dirigentes del Guadalajara, en donde aceptarían mandarlos a préstamo de forma gratuita, en donde la única condición sería el que otro club absorba el total del salario de cada futbolista.

“Chivas le sigue buscando acomodo a sus futbolistas que no entran en planes, pero que tienen contrato (…) En esas gestiones están Javier Mier, Mariano Varela y Alejandro Manzo tratando de encontrarle acomodo a Alan Mozo, Érick Gutiérrez y a Alan Pulido. Toscos los contratos en los tres casos, son futbolistas de contratos altos, que es lo que complica.

“La parte del salario que cobran, los hace muy complejos porque están dirigidos a algún equipo, a menos de que Guadalajara colabore con una parte del salario, que es lo que Chivas quiere evitar. Están dispuestos a prestarlos gratis, si es necesario, pero no a poner parte del salario“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Érick Gutiérrez, sería el más próximo a salir de Chivas

Aunque el Guti posee uno de los salarios más elevados de todo el plantel del Guadalajara, es el jugador que ha despertado más interés entre los clubes de la Liga MX e inclusive de la MLS, por lo que podría abandonar el redil en los próximos días, en donde Pachuca sería el más interesado, aunque querría que el Rebaño le ayude con parte del salario, propuesta que tiene detenido el traspaso.