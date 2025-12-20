Gabriel Milito es un entrenador que se caracteriza por su disciplina y máxima exigencia a cada futbolista, por lo que esa intensidad queda demostrada desde los trabajos de pretemporada en donde los jugadores de Chivas estarían siendo sometidos a intensas cargas de trabajo.

Desde su llegada al Guadalajara para el semestre anterior, muchos elementos rojiblancos manifestaron que el trabajo previo al torneo fue sumamente agotador para ellos, por lo que en esta ocasión, rumbo al Clausura 2026 no fue la excepción.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que ha podido enterarse que varios futbolistas admiten en su entorno cercano la intensidad de los trabajos, en donde ninguno lo haría en tono de queja.

“Según lo que cuentan desde Isla de Navidad, los jugadores han reconocido en sus respectivos entornos que la pretemporada está fuerte. El cuerpo técnico, los preparadores físicos le están metiendo una buena friega a los jugadores del Guadalajara.

“Los jugadores tienen tan poco tiempo por las dobles sesiones que están realizando, que el poco tiempo que tienen lo ocupan para comer, para hacer trabajo regenerativo y para descansar. Nada que para andar en el celular.

“Las sesiones de trabajo han sido muy intensas. He escuchado de por lo menos cuatro jugadores que está muy pesada, pero la actitud que se muestra desde el interior al exterior, ningún jugador se queja o manifiesta una mala actitud”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué seguirá en la pretemporada de Chivas rumbo al Clausura 2026?

El plantel del Guadalajara tiene algunos días de trabajo en Isla de Navidad, por lo que se espera que la plantilla regrese a Guadalajara el 23 de diciembre. Posteriormente recibirán tres días de descanso para regresar a los trabajos y encarar los duelos amistosos que tienen pactados con Irapuato, Atlas y el ganador de Rayados contra Leones Negros.