Las Chivas de Guadalajara atraviesan un inicio de torneo inmejorable en el Clausura 2026. El equipo rojiblanco abrió el campeonato con tres victorias consecutivas y paso perfecto, una marca que no se consigue todos los torneos y que vuelve a colocar al Rebaño en el centro de la conversación en la Liga MX.

Para encontrar un antecedente similar hay que retroceder hasta el Apertura 2023, cuando Guadalajara también logró ganar sus primeros tres encuentros del certamen. En aquella ocasión, el conjunto tapatío superó a León, Atlético San Luis y Necaxa, antes de ver cortada la racha en la cuarta jornada con un empate ante Bravos de Juárez.

Chivas comenzó el Apertura 2023 con tres triunfos en tres partidos (Imago7)

Ese torneo terminó con Chivas ubicado en la quinta posición de la tabla general y con eliminación en los Cuartos de Final, un recuerdo que hoy sirve como referencia, pero no como límite para un plantel que muestra señales claras de crecimiento colectivo.

En el Clausura 2026, los dirigidos por Gabriel Milito debutaron con un sólido triunfo 2-0 frente a Pachuca, continuaron con una victoria agónica en la frontera ante Bravos de Juárez y confirmaron el buen momento con un nuevo festejo en casa frente a Querétaro. Resultados que sostienen el invicto y mantienen al Rebaño en la parte alta de la clasificación.

La gran racha de Chivas en la Liga MX

Más allá del arranque perfecto, el presente rojiblanco se explica también por una racha más amplia en torneos de Liga MX. Chivas ganó nueve de sus últimos once partidos de fase regular, un registro que refleja regularidad, confianza y una identidad cada vez más marcada bajo la conducción de Milito. Con apenas tres jornadas disputadas, el desafío será sostener el nivel y transformar este inicio ideal en un torneo largo competitivo.