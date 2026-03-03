La directiva de Chivas está trabajando en tener un plantel poderoso; sin embargo, también se está poniendo atención en tener solamente a jugadores que sean del gusto del entrenador Gabriel Milito, en donde un elemento se estaría acercando a la puerta de salida de Verde Valle.

Miguel Tapias estaría perdiendo más y más protagonismo en el primer equipo del Guadalajara, perdiendo la carrera por la titularidad con otros defensores, por lo que su destino apuntaría a estar fuera de la escuadra tapatía en el próximo mercado de fichajes.

A su llegada a la dirección técnica del Guadalajara, el entrenador argentino le dio el voto de confianza al central zurdo, manteniéndolo como titular durante aquella pretemporada; sin embargo, una lesión muscular obligó al sudamericano a ajustar en dicha posición.

Pese a que se ha recuperado, Miguel Tapias está quedando claramente en el olvido de la mente de Gabriel Milito, siendo marginado en múltiples ocasiones, quedándose en la banca en la mayoría de los partidos o en su defecto, quedando fuera del partido como sucedió el fin de semana pasado frente al Toluca, por contar con otras opciones.

A lo largo de este Clausura 2026, el timonel del chiverío solamente ha recurrido al defensor para usarlo en un partido y fue para el choque contra Mazatlán, dejándolo en el campo durante 9 minutos.

Miguel Tapias llegó a Chivas por cerca de 1.5 millones de dólares (GETTY IMAGES)

¿Quiénes son los defensas que tiene Chivas en este Clausura 2026?

El Guadalajara cuenta con varias opciones y de diversos perfiles en el aparato defensivo, por lo que Gabriel Milito ha echado mano de otros futbolistas en determinados momentos de los partidos.

Luis Romo

Daniel Aguirre

José Castillo

Gilberto Sepúlveda

Diego Campillo

¿Por qué Miguel Tapias era considerado el reemplazo de Jesús Orozco Chiquete en Chivas?

Ante la insistencia de Cruz Azul y el deseo de Jesús Orozco Chiquete de marcharse del Guadalajara, la directiva decidió buscar a un sustituto del canterano rojiblanco de cara al Clausura 2025 para no desprotegerse en esa zona del campo, en donde los españoles apostaron por Miguel Tapias quien se encontraba en el Minnesota United de la MLS.