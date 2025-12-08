El canterano de Chivas Jesús Orozco Chiquete encendió las alarmas en todo el futbol mexicano luego de la gravísima lesión que sufrió en el Tigres vs Cruz Azul de este sábado, en la cual el balón desvió su pie justo antes de apoyarlo, provocando que su tobillo se doblara de forma dolorosa de ver, obligando al defensor a salir en camilla y ser trasladado de urgencia al hospital.

La escena fue tan impactante que la mayoría de la afición y la prensa asumieron que sería una lesión de varios meses e incluso se temió que Chiquete se despidiera del Mundial 2026. Sin embargo, el jugador recibió excelentes noticias al confirmarse que, si bien la lesión es delicada, no se trata de una fractura ni de una ruptura de ligamentos, algo que cambia totalmente el panorama para su recuperación.

De acuerdo con información del periodista César Caballero, los primeros reportes médicos indican que Chiquete sufrió una luxación de tobillo expuesta. En las próximas horas se le realizarán estudios más profundos que determinarán exactamente la gravedad de la lesión y, con ello, el tiempo estimado de recuperación para el ex jugador de Chivas.

¿Cuánto tiempo podría ser baja Jesús Orozco Chiquete tras su lesión de tobillo?

Al ser una lesión tan variable, los tiempos de recuperación también lo son, por lo que el defensor podría estar fuera entre 2 y 6 meses dependiendo de si hubo daño en tejidos blandos y si requiere cirugía. En el mejor de los casos, Chiquete volvería a la mitad de la fase regular del Clausura 2026, pero en el más complicado podría perderse todo el torneo, por lo que será necesario esperar el parte médico oficial y su evolución con el paso de las semanas.

En caso de que el tiempo de baja supere los cuatro meses, Chiquete prácticamente quedaría fuera del Mundial 2026, una situación muy dolorosa para un jugador tan joven. Ante esto, Javier Aguirre podría recurrir a Diego Campillo, defensor de Chivas con características muy similares en cuanto a conducción de balón y construcción de juego, para cubrir ese perfil en la convocatoria final.