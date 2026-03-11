Hugo Camberos se ha consolidado como uno de los talentos más prometedores surgidos de la cantera de Chivas. El joven futbolista brilló especialmente durante el Clausura 2025 bajo el mando de Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza, además de tener actuaciones destacadas con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 disputado hace algunos meses. Sin embargo, bajo la dirección de Gabriel Milito sus oportunidades en el primer equipo han sido mucho más limitadas, por lo que no se descarta que en el futuro cercano pueda buscar nuevos horizontes.

Aunque anteriormente ya despertó el interés de un club europeo, el Brujas de Bélgica, ahora podría aparecer una oportunidad todavía más atractiva gracias a Óscar García Junyent. El entrenador español, quien fue precisamente el responsable de debutar a Camberos con el primer equipo del Guadalajara, tomó recientemente la dirección técnica del Ajax. Debido a que siempre ha mostrado confianza en el talento del canterano rojiblanco, no sería extraño que en algún momento intente llevarlo al futbol neerlandés.

Hugo Camberos fue titular bajo el mando de Óscar García.

En su momento, el Brujas llegó a ofrecer alrededor de 6 millones de dólares por el joven atacante, cifra que cubría su cláusula de rescisión de aquel entonces. Sin embargo, el club belga pretendía pagar la operación en varias cuotas, algo que no terminó convenciendo al Guadalajara. Tras la renovación de contrato que firmó hace unos meses, la cláusula de rescisión de Camberos para clubes europeos se elevó a 10 millones de dólares, aunque Chivas estaría dispuesto a negociar desde el 50% de su carta, lo que significa que una operación podría concretarse desde los 5 millones de dólares.

Con este panorama, todo apunta a que el mercado de verano será clave para definir el futuro del joven futbolista. Si el Ajax decide presentar una oferta formal, habrá que ver cuáles son las condiciones que plantee el club neerlandés. En principio, el Guadalajara podría mostrar cierta apertura para facilitar su salida, especialmente si el jugador continúa teniendo pocos minutos bajo la dirección técnica de Gabriel Milito.

Óscar García Junyent es Director Técnico interino, habrá que esperar si se mantiene en verano

Otro factor importante en esta posible operación es que Óscar García Junyent actualmente ocupa el cargo de entrenador del Ajax de manera interina. De acuerdo con lo explicado por Jordi Cruijff, su designación está contemplada únicamente hasta el final de la temporada. No obstante, si logra buenos resultados en los próximos meses podría quedarse de forma permanente, un escenario que aumentaría considerablemente las posibilidades de que Camberos sea considerado como refuerzo en el futuro.