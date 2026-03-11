Chivas no para de dar de qué hablar debido a que no solo gana, sino que además Gabriel Milito encuentra en cada partido una solución un jugador que nadie piensa al que apuntará. Armando González es su gran punta de lanza al momento de atacar, ya que no solo genera jugadas de gol, sino que además anota. En medio de este contexto, Christian Martinoli y Luis García señalaron que el Otaku del gol es el centrodelantero número 2 a pesar de que Santiago Giménez haya vuelto a entrenar con Milan.

El Rebaño Sagrado se prepara para dejar ir al menos a tres jugadores a la Copa del Mundo y que son parte fundamental en el equipo de Gabriel Milito. A Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo hay que sumar la posibilidad de que lleven a Richard Ledezma, que pelea un lugar con Julián Araujo, y a la Hormiga, que pelea con Germán Berterame su lugar en el Mundial 2026.

En medio de este contexto Armando González se mantiene como uno de los grandes protagonistas para pelear por el título de goleo y ante Atlas se volvió a encontrar con el gol, aunque falló un penal. Ayer Luis García y Christian Martinoli no coincidieron que hoy el atacante del Guadalajara no solo vive un gran momento, sino que además es el delantero número 2 detrás de Raúl Jiménez.

Armando González es el goleador de Chivas en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

“(Santiago Giménez) está de regreso. Otra vez aquí hay otra polémica. Otro buen punto para este platicar. Hoy el dos de la selección nacional ¿Quién de nueve? ¿Quién es? González. Hoy con total respeto, no es Santiago Jiménez no es Berterame, hoy el segundo delantero del cual y ahí sí estoy cierto Aguirre diría ‘Güey calienta cabrón que vas a entrar’ es González. Hoy González ya no es el tercero y se está peleando con Berterame, aunque Berterame ya mandó un mensaje desde Miami mi amigo el Vasco yo estoy para la selección las polainas. Hoy me parece que el delantero número dos de la selección nacional, con total respeto para Santiago Jiménez, es el pinche Otaku de gol que acabó fallando un penal”, señaló con Farsantes con Gloria.

Por su parte, Christian Martinoli señaló: “Estoy convencido de que Raúl Jiménez es el número uno. No se toca nadie. A menos, que ojalá no, se chinga. Y este muchacho hoy sin duda es el suplente de la Selección Mexicana, pero sin duda este güey tiene que ser el suplente. Ahí está Santiago, va a ir porque está en el Milan. A menos que en las últimas 10 fechas de la liga italiana Santiago meta seis goles cabrón lo va a desplazar. Pero si no este cabrón es el segundo”.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo del Clausura 2026?

Tras nueve partidos disputados, Armando González lleva anotados seis goles y se ubica en la tercera posición de la tabla de goleo del Clausura 2026. La Hormiga iguala la línea de Paulinho, goleador de Toluca, y se encuentra a tres anotaciones de Joao Pedro, atacante de Atlético de San Luis.