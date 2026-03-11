Aunque actualmente Chivas parece haber encontrado finalmente estabilidad en su proyecto deportivo, los años recientes estuvieron marcados por momentos de incertidumbre dentro de la institución. Parte de esa inestabilidad se reflejó en las salidas inesperadas de Fernando Hierro y Fernando Gago, quienes abandonaron el club tras recibir ofertas externas. Ambos dejaron el Guadalajara de manera abrupta, algo que para muchos aficionados significó que se marcharan “por la puerta de atrás”.

Ahora, las vueltas del futbol volvieron a cruzar sus caminos. A pocas semanas de que se dispute la Finalissima entre España y Argentina, al menos según la información oficial que circula actualmente, Hierro y Gago coincidieron nuevamente durante una charla organizada por los diarios Marca y Olé. En ese encuentro participaron para analizar el posible enfrentamiento entre ambas selecciones, países a los que representaron durante su etapa como futbolistas.

En el caso de Fernando Hierro, la relación con Chivas quedó en mejores términos a pesar de su salida inesperada. Aunque parte de la afición sigue inconforme por la forma en que dejó el proyecto, el directivo español fue directo con Amaury Vergara desde el inicio y mantuvieron comunicación constante, algo que quedó demostrado recientemente cuando visitó Verde Valle hace apenas unos días. La situación fue muy diferente con Fernando Gago, quien negó públicamente tener negociaciones con Boca Juniors antes de marcharse de un día para otro, lo que provocó que muchos seguidores rojiblancos aún lo consideren un personaje poco querido dentro del entorno del club.

A pesar de que ambos coincidieron en este evento, ninguno de los dos hizo referencia a su etapa en Chivas, y mucho menos a la manera en que terminaron sus ciclos en el club. En particular, el caso de Gago parece ser uno que continuará persiguiéndolo durante buena parte de su carrera, no solo por la forma en que salió del Guadalajara, sino también porque desde entonces no ha logrado repetir el éxito deportivo que tuvo durante su etapa en el futbol mexicano.

Fernando Gago se cansó de ser cuestionado por su salida de Chivas

Después de su salida del Guadalajara y de su etapa fallida con Boca Juniors, Fernando Gago regresó a la Liga MX para dirigir al Necaxa. Durante ese periodo, el entrenador argentino fue cuestionado en múltiples ocasiones sobre la manera en que dejó a Chivas, algo que llegó a generarle evidente molestia en varias conferencias de prensa. Finalmente, tras dirigir a uno de los Necaxa con peores resultados de los últimos años, el estratega terminó siendo despedido, poniendo fin a su breve regreso al futbol mexicano.