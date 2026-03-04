Chivas atraviesa un momento clave bajo la dirección técnica de Gabriel Milito. Aunque los dos compromisos más recientes terminaron en derrota para el Guadalajara, el proyecto deportivo mantiene bases sólidas y aún queda mucho torneo por disputar. Sin embargo, buena parte de esta transformación estructural comenzó con la llegada de Fernando Hierro a la Dirección Deportiva, y este martes el español regresó a Verde Valle, generando expectativa en el entorno rojiblanco.

José Castillo conoció a uno de los mejores centrales de la historia.

En una muestra de la buena relación que persiste pese a su salida rumbo al futbol árabe, Hierro visitó las instalaciones del Rebaño Sagrado acompañado por las leyendas del Barcelona, que más tarde disputarían el partido ante el Real Madrid. Durante la sesión, uno de los momentos que más llamó la atención fue la conversación entre Gabriel Milito, el propio Hierro y los invitados especiales, una charla que reflejó respeto mutuo y afinidad futbolística.

En una imagen compartida por la cuenta oficial del club, se observa cómo los invitados azulgranas escuchan con atención al estratega argentino mientras expone sus ideas. La escena proyecta la autoridad y liderazgo de Milito, capaz de captar el interés de figuras históricas del futbol internacional que visitaron tanto Verde Valle como el Estadio Akron.

La jornada concluyó con fotografías del cuerpo técnico y los jugadores del Guadalajara junto a las leyendas del Barcelona y el propio Hierro. El ambiente fue distendido y emotivo, especialmente para futbolistas como José Castillo, quien compartió un momento con Carles Puyol, uno de los defensores más emblemáticos de su generación y referente para muchos de los actuales elementos rojiblancos.

Fernando Hierro aplaudió el trabajo de Gabriel Milito con Chivas y está contento con el buen momento

Aunque la etapa de Gabriel Milito comenzó después de la salida de Fernando Hierro, el directivo español no escatimó elogios hacia el presente del equipo. Tras presenciar el partido frente a Toluca, aseguró haberse quedado con sensaciones positivas a pesar del resultado adverso, destacando la identidad y competitividad del conjunto. Para Hierro, es motivo de satisfacción ver nuevamente al Guadalajara instalado entre los equipos más fuertes de la Liga MX, consolidando un proyecto que, desde distintas etapas, ayudó a impulsar.