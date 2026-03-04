En el futbol, pocas cosas pesan tanto como la lealtad a los colores. La afición entiende que la carrera profesional puede llevar a un jugador a cambiar de equipo, incluso a ligas distintas, pero lo que rara vez se perdona es cruzar directamente la línea hacia el máximo rival, una decisión que suele marcar para siempre la relación con la grada, a veces para toda la vida.

Luis Figo fue el jugador más abucheado en el partido de leyendas.

Ese fue el caso de Luis Figo, protagonista de lo que muchos consideran la mayor traición en la historia moderna del futbol: su salida del Barcelona rumbo al Real Madrid en el año 2000, en el que entonces fue el traspaso más caro jamás realizado. Este martes, durante el partido de leyendas entre ambos clubes celebrado en el Estadio Akron, la memoria colectiva volvió a hacerse presente, demostrándole al portugués que no se olvida su polémico cambio de colores.

En distintos videos difundidos tras el encuentro se aprecia cómo cada vez que el portugués tocaba el balón era abucheado por buena parte del público. A 26 años de aquel polémico movimiento entre archirrivales, la herida sigue abierta para muchos aficionados, que no olvidan lo que consideran una ruptura definitiva con el club que lo catapultó al estrellato.

En lo estrictamente deportivo, el duelo de leyendas terminó con triunfo 2-1 para el Barcelona gracias a un doblete de Javier Saviola. Por el conjunto merengue descontó Fernando Hierro desde el punto penal, anotación que muchos aficionados de Chivas celebraron por la relación con el exdirectivo español. Así, ambas aficiones pudieron celebrar al menos un gol en una noche cargada de nostalgia, historia y emociones encontradas.

El partido de leyendas es la razón por la que Chivas no jugó esta Jornada doble

Mientras la mayoría de los clubes de la Liga MX disputan la Jornada 9 a media semana, Chivas solicitó el aplazamiento de su partido ante León precisamente para permitir la realización del encuentro entre las leyendas del Barcelona y el Real Madrid en el Estadio Akron. El compromiso frente a los Panzas Verdes quedó reprogramado para el miércoles 18 de marzo a las 8:07 pm, ajustando así el calendario rojiblanco en pleno cierre del Clausura 2026.