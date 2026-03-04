Uno de los jugadores que se fue por la puerta de atrás de Chivas es sin duda Jesús Angulo, jugador que varios aficionados quieren volver a tenerlo en sus filas. En medio de este contexto, el exfutbolista del Guadalajara dio de qué hablar con un golazo a Kalylor Navas para la victoria de Toluca ante Pumas.

A lo largo de toda la Liga MX hay un sin fin de jugadores supieron vestir la playera rojiblanca y que hoy dan de qué hablar en otros equipos. En la actualidad tiene a los Diablos Rojos con cuatro exjugadores del Rebaño Sagrado, de los cuales tres fueron piezas importantes para lograr su reciente bicampeonato.

Uno de ellos es Jesús Angulo, quien en Chivas no pudo marcar la diferencia que toda la afición esperaba de él. En Toluca es una pieza importante en el equipo de Antonio Mohamed y ayer volvió a justificar con creces esta posición.

El 10 de Toluca le marcó a Pumas. (Foto: IMAGO7)

En el Estadio Universitario el mediocampista apareció en el primer tiempo para marcarle un golazo desde fuera del área a Kaylor Navas. El costarricense voló, pero poco pudo hacer para evitar el empate parcial de los escarlatas que se mantienen invictos en el Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Cómo quedó Chivas en la tabla de posiciones tras la victoria de Toluca?

Luego de la victoria de Toluca ante Pumas por 3-2, Chivas se mantiene en la tercera posición con 18 puntos, mientras que el conjunto escarlata es segundo con 21 unidades. No hay que olvidarse que el Rebaño Sagrado adeuda un partido debido a que no disputará el partido ante León, ya que ayer se realizó el Clásico de Leyendas entre el Real Madrid y Barcelona.